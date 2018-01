SANTA NINFA. Un vasto incendio è in corso dal tardo pomeriggio in contrada Montangnole-Finestrelle, in territorio di Santa Ninfa nel Trapanese. Il rogo, alimentato dal vento e visibile anche dall’autostrada A29, sta distruggendo macchia mediterranea. Sul posto, non senza difficoltà, stanno operando vigili del fuoco e uomini della Forestale.

