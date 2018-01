Da Palermo a Trapani, ospedali: parte la riorganizzazione dei reparti

PALERMO. Parte il conto alla rovescia per la nuova rete ospedaliera. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nelle scorse settimane aveva annunciato che avrebbe rivisto l’organizzazione degli ospedali siciliani. E si avvicina la prima scadenza: Razza spiega che a marzo la rete dovrà essere pronta e inviata a Roma.

La riorganizzazione della rete oltre a rivedere l’impostazione delle strutture sanitarie, di fatto modifica anche i programmi per le nuove assunzioni in quanto naturalmente se cambiano i reparti cambiano anche le figure sanitarie necessarie. Razza assicura però che intanto l’iter per le assunzioni va avanti. I particolari sulle pagine del Giornale di Sicilia di oggi in edicola.

