PALERMO. Siremar rende noto di avere annullato per il maltempo la corsa della motonave Vesta delle 15:50 sulla tratta Trapani-Egadi.

Per gli stessi motivi la partenza prevista per le 23 da Trapani per Pantelleria verrà posticipata a domani alle 7 con arrivo nell’isola alle 13, ripartenza alle 14,30 e rientro nel porto di Trapani alle 20,30. (ANSA).

