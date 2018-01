Comune di Alcamo, premi solo ai dipendenti meritevoli

ALCAMO. Niente taglio al fondo del salario accessorio per dipendenti e contrattisti del Comune. Ma per potervi accedere è finita l'era dei compensi a pioggia, specie sul fronte della distribuzione dei fondi per la cosiddetta «responsabilità».

Ad essere introdotti più criteri stringenti che riducono del tutto la possibile discrezionalità che vi era in passato nelle mani dei dirigenti che guidano le varie direzioni.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE