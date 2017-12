Capodanno in piazza, da Erice alle Egadi musica e spettacoli

TRAPANI. Numerosi in tutta la provincia gli avvenimenti in attesa del nuovo anno. Tante, infatti, sono le manifestazioni che riempiranno le piazze della cittadine senza considerare le numerosissime feste organizzate in sale, bagli o locali privati.

A Trapani si è giocato d’anticipo. Ieri infatti si è tenuto a piazza Vittorio Veneto il «Concerto di fine anno» organizzato dal Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con l’Atm. Alle 18.30 è serata è iniziata con l'animazione della «Banda Musicale Ericina» sistemata al piano superiore dell'autobus scoperto dell’azienda dei trasporti, successivamente si sono esibiti i «City of Light» che hanno intrapreso un percorso musicale vasto passando da U2, Beatles, Police, Lucio Battisti e Bruno Mars. Martedì 2 gennaio, invece, la banda «Città di Paceco» sarà protagonista alle 21 al Teatro Don Bosco per il «Concerto di Capodanno» all’interno della rassegna Natale in via Fardella 2.0

